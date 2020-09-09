Тоболяк обчистил сожительницу нового знакомого во время застолья. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции позвонила 48-летняя женщина. Местная жительница сообщила, что у нее похитили сумку с деньгами.

В день хищения имущества сожитель заявительницы пришел с новым знакомым домой, вместе они распивали алкогольные напитки. Спустя некоторое время гость ушел, а хозяйка квартиры заметила пропажу вещей. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

– Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний уроженец Ленинградской области. По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Фигурант свою вину признал и пояснил, что успел потратить 7 300 рублей, а вещи из сумочки выкинул, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.