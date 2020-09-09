Тюменец в пьяном угаре чуть не задушил молодую жену. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил звонок от 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что ей угрожают убийством. Прибывшие на место оперативники задержали 21-летнего безработного жителя областного центра.

В день преступления в одной из квартир города между супругами произошёл конфликт. Во время распития алкогольных напитков молодой человек спровоцировал ссору и начал душить жену, угрожая расправой.

– Девушка, опасаясь за свою жизнь, обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.