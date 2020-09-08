В Тюмени продают историческое здание, обшитое тёсом

В Тюмени продают историческое здание, обшитое тесом.

Тюменские власти пытаются реализовать историческое здание на улице Казанской, 41. Объект культурного наследия не раз выставляют на продажу, однако покупатель так до сих пор и не нашелся.

Дом, площадь которого составляет 128,7 квадратных метра, оценивают в 786 тысяч рублей. Под ним – земельный участок площадью 703«квадрата стоимостью 1,6 миллиона рублей.

– Здание обшито тесом. Оно обладает традиционной типологией, однако выделяется своеобразным декором уличных фасадов, напоминающим мотивы лепного декора каменных зданий периода классицизма, – рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

Напомним, что местные власти ранее пытались отправить с молотка этот объект: дважды – осенью прошлого года, дважды – весной и летом этого года. Тогда продать его не удалось – дом попросту никто не хотел покупать.