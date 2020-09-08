На тюменской трассе ввели реверс из-за ремонта моста. Фото - pixabay.com.

На автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (на участке км 234+000 – км 235+201) на мосту через реку Иртыш начались дорожные работы. Они продлятся до 1 ноября.

– Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута, – отметили в ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.