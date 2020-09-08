Тюменские первоклассники получат допобразование по сертификатам. Фото - ТГМЦ.

У тюменских первоклассников есть возможность выбрать секцию или кружок по сертификатам ПФДО. Используя их, ребята могут ознакомиться с различными программами дополнительного образования в муниципальных и частных организациях.

По информации Тюменского государственного многопрофильного центра, сертификат позволит первоклассникам получить услуги по краткосрочным программам на 1 800 рублей в первом полугодии учебного года. Во втором полугодии можно продолжить освоение программ в объеме 36 часов.

– Подать заявление на получение сертификата ПФДО можно на сайте (вкладка «Услуги»). Получить сертификат также можно, обратившись с заявлением в МАУ «ТГМЦ» или же в муниципальные учреждения дополнительного образования города, – уточнили в ТГМЦ.

Подробная информация о порядке получения сертификата ПФДО размещена на сайте оператора реализации системы ПФДО в Тюменской области (раздел «Персонифицированное финансирование в Тюменской области»).