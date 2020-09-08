Тюменцы, претендующие на набор социальных услуг, могут получить денежные выплаты. Фото - управление Пенсионного фонда России в городе Тюмени.

Жители Тюменской области, которые имеют право на льготы и меры социальной поддержки, могут выбрать форму получения набора социальных услуг – натуральную или денежную. Однако определиться нужно до 1 октября.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2020 года он составляет 1 155,06 рубля в месяц: лекарства и продукты лечебного питания (889,66 руб.), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (137,63 руб.), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127,77 руб.).

– По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг, – сообщили в управлении Пенсионного фонда России в городе Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, то новое заявление не требуется. Набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.