В Тюменской области автобус с пассажирами улетел в кювет. Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюменской области на автодороге Вагай – Дубровное накануне, 7 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом. Инцидент случился около половины восьмого утра. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Опрокинулся автобус ПАЗ. По предварительным данным, водитель отвлекся, съехал в кювет, и транспорт опрокинулся, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что в результате дорожного инцидента пострадали две пассажирки, 1958 и 1962 годов рождения. У женщин диагностировали различные травмы. Однако от госпитализации они отказались. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.