Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 сентября 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 8 158 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 772 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев ковида в 85 регионах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что старт тюменского хоккейного клуба «Рубин» в одиннадцатом чемпионате Высшей хоккейной лиги перенесен на более поздний срок. 9 сентября, как того требовал календарь, соревнований не будет из-за двухнедельного карантина по коронавирусу в команде.