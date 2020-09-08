В Тюмени прошёл третий фестиваль уличного кино. Фото - МТС.

В Тюмени, где прошел фестиваль уличного кино, определили тройку лучших фильмов. За них зрители отдали большинство голосов. Короткометражные фильмы молодых российских режиссеров на набережной у «Конторы пароходства» посмотрели более шестисот горожан.

Так, лучшими фильмами тюменцы назвали «Большую Восьмёрку» режиссера Ивана Соснина, «Марусю» Светланы Устиновой и «Подвиг» Ивана Петухова.

Фото - МТС.

– Давно мечтал снять что-то подобное, а в последнее время несколько раз наткнулся на новостные статьи об отстреле собак в самых разных городах России. Обычно это было связано с крупными международными мероприятиями. Так пришла идея фильма, – рассказал Иван Соснин, чья работа пришлась тюменцам особенно по душе.

Стоит отметить, что это еще не окончательный список. После кинопоказа во всех городах-участниках события голоса зрителей суммируют. Народного победителя объявят на торжественной церемонии закрытия. Его ждет грант в размере 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта от генерального партнера фестиваля – онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Фото - МТС.

Кстати, посмотреть фильмы под открытым небом можно будет до 30 сентября. В сервисе МТС ТВ зрители увидят конкурсные работы финалистов и призеров прошлых лет фестиваля уличного кино. По окончании конкурса будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу нынешнего фестиваля.

Отметим, что фестиваль уличного кино проходит в крупных городах России с августа по сентябрь. В этом году мероприятие охватит более 600 населенных пунктов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города.