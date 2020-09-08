Под Тюменью фургон с уснувшим водителем устроил смертельное ДТП, врезавшись в четыре авто. Фото - ГИБДД Тюменской области.

На 234-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе сегодня, 8 сентября, в пятом часу утра произошло страшное ДТП. Здесь изотермический фургон «Фотон» въехал в четыре автомобиля: «Рено-Сандеро», «Тойота-Ланд-Крузер», «Газель» и «Рено-Дастер».

Как стало известно от сотрудников ГИБДД, машины ожидали зеленый сигнал светофора. Дело в том, что в этом месте проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение транспорта.

– По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. В результате столкновения пострадали жители Уватского района. Шестидесятилетняя пассажирка автомобиля «Рено-Сандеро» скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, 60-летний водитель получил различные повреждения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что все необходимые дорожные знаки, аншлаги и светофор в месте проведения дорожных работ установлены без нарушений. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.