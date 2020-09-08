На улице Харьковской в Тюмени погибшие деревья заменят новыми. Фото - "Зелёный хоровод | экодвижение" в ВК.

На улице Харьковской в Тюмени погибшие деревья заменят новыми. Об этом рассказали волонтеры экологического движения «Зеленый хоровод».

По словам экологов, им пришел ответ на запрос от департамента городского хозяйства, в котором говорится, что на улице Харьковской (от Одесской до Пермякова) ранее рабочие ООО «Д-Марк» высадили 12 мелколистных лип и 10 повислых берез.

«По результатам обследования выявлены 10 саженцев березы бородавчатой. В адрес подрядной организации направлено уведомление о необходимости замены (пересадить насаждения за свой счёт). Выполнение мероприятий по замене саженцев будут произведены в благоприятные агротехнические для посадки сроки – до 20.10.2020», – говорится в ответе ведомства.

Ранее представители экодвижения выкладывали на своей страничке в ВК фотографии деревьев, которые были высажены осенью 2019 года. По словам экологов, тогда «крупномерные саженцы берёзы погибли, ни один не прижился».