В Тюмени обсудят меры социальной поддержки семей с детьми. Фото - pixabay.com.

Круглый стол на тему «Региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с детьми» пройдет в онлайн-формате на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень». Трансляцию вы также сможете увидеть в официальном сообществе нашего портала в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень».

В обсуждении примут участие спикеры:

Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Семья»;

Ольга Корнилаева – директор ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки»;

Анна Пермитина – начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области;

Ольга Скосырская – руководитель Абсолют Банка в Тюменской области;

Динара Поштаренко – управляющий Тюменского отделения Фонда социального страхования.

Эксперты расскажут, какие меры социальной поддержки семей с детьми действуют в Тюменской области, кто на них может рассчитывать и как их получить. Участники встречи также уделят особое внимание комплексу мер, озвученных президентом России в ходе ежегодного послания.

Как правильно распорядиться положенными выплатами, улучшить жилищные условия за счет материнского капитала, оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком или получить участок под строительство дома – на эти и другие вопросы ответят участники встречи.

Трансляция пройдет в официальном сообществе нашего портала в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень». Начало в 11 часов.