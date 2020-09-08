Пьяный водитель перевернул иномарку на Салаирском тракте. Фото - "АВТО Тюмень".

На Салаирском тракте в Тюмени накануне, 7 сентября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь перевернулась иномарка. По сообщениям от очевидцев аварии, мужчина, находившийся за рулем, пострадал.

– Автомобиль Toyota съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Был ли он нетрезв, станет известно после проведения анализов, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на месте дорожного инцидента работали спасатели и медики. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, передает «МегаТюмень».