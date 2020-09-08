Тюмень готова к отопительному сезону на 90%. Фото - pixabay.com.

Тюмень готова к отопительному сезону на 90%. Скоро тепло может поступить в социальные учреждения города. Это зависит от администрации учреждений.

– На особом контроле остаются самые сложные объекты: реконструкция насосной станции на улице Широтной, двух котельных – (на Институтской и в жилом районе Верхний Бор) и два участка тепломагистрали – на Домостроителей и Водников. С 10 до 20 сентября все работы здесь завершатся.

– Опрессовки прошли по плану. Было выявлено достаточно большое количество повреждений тепловых сетей, которые вовремя зафиксированы и устранены. Это вселяет уверенность, что в отопительный период на этих объектах проблем мы не увидим, все пройдёт в плановом режиме, – отметил заместитель главы города Павел Перевалов.

По его словам, отопительный период начнётся не позднее чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.