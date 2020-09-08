Тюменцы сыграли юбилейную серию игр «Что? Где? Когда?» в масках. Фото - организаторы.

Серия была приурочена к 45-летию игры «Что? Где? Когда?» и состояла из четырёх игр. За «зеркальным» столом сыграли две школьные и две студенческие команды. Все игры проводились с соблюдением профилактических норм.

Команды состояли из четырёх человека. Тюменские знатоки отвечали на вопросы, которые задавались на телевизионной игре за последние 45 лет. Победителем становилась команда, которая первой наберёт четыре очка.

Первой за стол села играть команда Юлии Хабибулиной из Школы перспективных исследований ТюмГУ. Данная студенческая команда регулярно участвуют в интеллектуальных чемпионатах, а также занимается их организацией. Первая игра завершилась со счётом 4:1 в пользу телезрителей.

– Это первая офлайновая игра с середины марта, и очень непривычно сидеть с командой за одним столом. Нам не хватало ещё двух игроков в составе, но мы получили позитивный заряд эмоций от любимой игры, – отметила Юлия во время игры.

Фото - организаторы.

Самой напряжённой по накалу стала вторая игра. За стол села школьная команда Виктории Кудряшовой из академической гимназии ТюмГУ. После шести вопросов на табло был счёт 3:3. На последнем вопросе команде не удалось выбрать правильный ответ. Игра закончилась победой телезрителей со счётом 4:3.

– Юбилей игры «Что? Где? Когда?» – это важная дата для всех знатоков. Мы не могли оставить участников движения без праздника. Вот и придумали такой интересный формат с соблюдением всех правил. Надеемся, что скоро сможем проводить и массовые игры для всех, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Вопросы третьей игры не оставили студенческой сборной ни единого шанса. Игра завершилась «сухой» победой 4:0 в пользу телезрителей. В завершающей игре школьная команда также уступила, но со счётом 4:1.

Все четыре игры транслировались в прямом эфире в группе Интеллектуального движения Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Видеозаписи игр доступны для повторного просмотра, они хранятся в видеозаписях сообщества.