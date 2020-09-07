В Тюмени ветка пробила стекло автобуса, чудом не задев пассажирку. Фото - Алиса Маликова.

В Тюмени ветка выбила стекло автобуса. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта никто из пассажиров не пострадал.

Инцидент, который вполне мог закончиться трагично, произошел сегодня, 7 сентября, утром на улице Щербакова у остановки «Улица Сеченова». Женщина, которая находилась в автобусе непосредственно у места происшествия, не пострадала.

Однако другой пассажирке все же досталось: при торможении она упала в салоне и получила ссадины. В пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области уточнили, что речь идет о 30-летней горожанке. В ведомстве также добавили, в что настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.