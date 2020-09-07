В Тюмени класс отправили на карантин из-за заболевшей коронавирусом девочки. Фото - pixabay.com.

В Тюмени закрывается на карантин 11«В» класс гимназии ТюмГУ. Одна из учениц сдала положительный тест на коронавирус.

– Предписание о закрытии на карантин выдал Роспотребнадзор. Одноклассники девушки сядут на двухнедельный карантин, у классного руководителя тоже взяли анализы. Остальные классы на два дня переведены на дистанционное обучение. В помещениях сейчас проводится дезинфекция, – рассказал директор гимназии ТюмГУ Сергей Дегтярев.

По его словам, если классный руководитель здоров, то образовательное учреждение вернется к очному обучению, за исключением «пострадавшего» класса. Все остальные занимаются по расписанию, уроки проходят в плановом режиме.

Дегтярев также отметил, что в этом году в гимназии за каждым классом закреплен отдельный кабинет, ученики ходят в столовую по специально разработанному графику, так что пересечения всей параллели исключены. Таким образом, риск заражения инфекциями детей минимизирован.