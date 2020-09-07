«Ходит к одному окну». В Тюмени кот «зовет» хозяев, которые бросили его, переехав из аварийного дома

В Тюмени кот «зовет» хозяев, которые бросили его, переехав из аварийного дома. Фото - pixabay.com.

В Тюмени сотрудники ЧОПа, которые охраняют аварийный дом на улице Жуковского, 28, приютили кота. Животное по какой-то причине осталось без хозяев и каждый день приходило к одному окну, жалобно мяукая.

– После выезда жителей из аварийного дома кот каждый день приходил к одному и тому же окну первого этажа и настойчиво «звал» хозяев. Сердца суровых охранников не выдержали, они накормили и приютили кота. Спустя какое-то время питомец дождался-таки хозяйку у опустевшего дома, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в настоящее время круглосуточная охрана «приставлена» к 11 многоквартирникам. Эти дома непригодны для проживания, поэтому их жильцам предложили переехать в более подходящие помещения. Пока идёт обследование и принимается решение о ремонте или сносе домов и расселении жильцов, аварийное помещение обесточивают, отключают тепло- и водоснабжение.

Дома огораживаются металлическим забором и отдаются под охрану специализированным организациям. С прошлого года на таких объектах не было зафиксировано ни одного серьёзного нарушения порядка.