Погода на 8 сентября в Тюмени: безветренно и тепло

В Тюмени безветренно и тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 сентября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 9 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 метр в секунду.

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. Наши предки заметили: если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину и примечали: большой урожай рябины – к морозу.