На улице Первомайской в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 8 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 16.00 отключение произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Первомайской и Володарского, Хохрякова и Первомайской, а также на Хохрякова, 53.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.