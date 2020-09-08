В Тобольске пара обворовала магазин спортивных товаров. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя магазина спорттоваров. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили вещи на общую сумму 3 500 рублей.

Оперативники вычислили двух подозреваемых тоболяков – 34-летнего мужчину и 25-летнюю девушку. Оказалось, что они сняли антикражные устройства с мужской куртки и спортивного костюма и покинули помещение.

– Выяснилось, что мужчина находится в розыске. Он не являлся на судебные заседания для рассмотрения возбужденного в отношении него уголовного дела. В настоящее время фигуранты задержаны. Доставленные в отдел полиции злоумышленники свою вину признали и пояснили, что похищенные вещи перепродали, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по решению суда тоболяк находится под арестом. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.