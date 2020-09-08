Молодой ишимец незаконно завалил кабана. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от государственного инспектора охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что в лесополосе в районе села Кукарцева он нашел мотоцикл, в люльке которого находится туша дикого кабана.

Выехавшие на место оперативники изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, с помощью которого злоумышленник как раз и убил животное. Вскоре сыщики нашли и владельца ружья, коим оказался 23-летний житель Ишимского района.

– Задержанный полностью признал свою вину. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государству на сумму 50 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.