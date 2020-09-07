В Тюмени открыта горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области организовали горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Она будет работать с 7 сентября по 12 октября. Специалисты помогут разобраться, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, а также ответят на многие другие вопросы от населения.

– Желающим предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений и повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Специалисты ведомства консультируют жителей региона по телефонам: 8 (3452) 69-67-91, 8-904-492-92-30. Все желающие могут звонить с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.