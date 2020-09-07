В Тюмени судят участника банды, которая вывела в Китай сотни миллионов рублей. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина в числе других участников банды вывел на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Сделано это было на фиктивных основаниях: якобы по договорам услуг в сфере IT-технологий.

С российской стороны участники группы привлекли семь преступных коммерческих организаций. Их создали восемь членов банды, в которую входили жители Тюменской и Свердловской областей. Незаконную деятельность пресекли в 2018 году, мужчины осуждены на разные сроки. Одного члена группы не удавалось найти до апреля 2020 года.

– Обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически перечислял деньги в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что мужчина был задержан и заключен под стражу, он признал вину и сотрудничал со следствием, сейчас находится под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.