Испанцы приобрели в Тюмени 500 граммов целебной травы. Фото - pixabay.com.

Один из жителей Тюмени отправил в Испанию пробную партию иван-чая. Масса груза составляет всего 500 граммов, в нем не обнаружили карантинные объекты.

– Ранее растение закупили немцы, но в гораздо больших объемах – 237 килограммов, – отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что иван-чай является очень популярным целебным растением. Так, напиток из него способствует улучшению показателей крови, например, восстанавливает показатели гемоглобина.

Кроме этого, трава обладает активным антивоспалительным и бактерицидным действием, способствует нормализации сна, полезна при борьбе с бессонницей и головными болями. Напиток пьют для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.