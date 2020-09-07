В Тюмени спасли мальчика, который упал со стремянки во время сбора яблок. Фото - Ирина Бердюгина.

В Тюмени накануне, 6 сентября, во время сбора урожая яблок 13-летний мальчик упал со стремянки. Упав с высоты два метра, ребенок потерял сознание. Через несколько секунд он пришел в себя, однако даже не смог пошевелиться.

Родственники оказали юноше первую помощь, приложив холод на отекшие части тела и раны. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти, а также травму левой барабанной перепонки. Стабилизировав шейный отдел позвоночника и обработав ссадины, пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Здорово, что окружающие правильно оказали помощь до нашего прибытия. Кровотечение из уха они остановили с помощью холодного компресса, который помог снизить болевые ощущения. Ребенка после получения травмы не передвигали и все время находились рядом, – рассказал фельдшер скорой помощи.

Медики отметили, что упавшего с высоты человека до прибытия бригады скорой помощи нужно положить на бок: так рвотные массы не попадут в дыхательные пути и человек не задохнется. Если пострадавший потерял сознание, а пульс пропал, то следует приступать к реанимации: 30 надавливаний на грудину с глубиной 5-6 сантиметров, частота – два надавливания в секунду, затем – два вдоха.