В Тюменской области зафиксировано 10 очагов птичьего гриппа. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области зафиксировано десять очагов птичьего гриппа. Об этом сообщил начальник областного управления ветеринарии Вадим Шульц.

– Вспышки заражения домашних птиц от диких зафиксированы в девяти населенных пунктах Абатского, Сладковского, Казанского и Бердюжского районов. Переносчиком инфекции являются водоплавающие перелетные птицы, – сообщил он.

По его словам, непосредственно в очагах всю домашнюю птицу уничтожат, а территории продезинфицируют. В других населенных пунктах этих районов птиц будут вакцинировать. В настоящее время обсуждается перенос охоты в этих районах на более поздние сроки.

В ликвидации очагов птичьего гриппа участвуют специалисты ветеринарной службы, сотрудники УМВД и администрации муниципалитетов. Медики следят за состоянием здоровья владельцев больной птицы и людей, проживающих в зоне заражения.