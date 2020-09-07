В Тюмени прохожие нашли повешенную на дереве собаку. Фото - «Экстренная помощь животным» в ВК.
В Тюмени накануне, 6 сентября, в районе рынка «Маяк» прохожие увидели повешенную на дереве собаку. По информации автора поста в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», от животного таким образом пытался избавиться «какой-то мужчина».
– Собаку сняли, откачали. Сейчас с ней всё в порядке, она находится на платной передержке, – рассказали волонтеры из «Экстренной помощи животным».
В настоящее время они разыскивают владельцев питомца: «Вдруг эта собака жила с кем-то по соседству и её видели. Хотелось бы узнать этих уродов в лицо!».
Один из подписчиков группы позже сообщил, что раньше видел животное на улице Белинского, 18: «Выходила с ним все время маленькая девочка гулять, он добрый был, делали ей замечания за то, что его била, и ее родителям тоже».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре волонтеры пытались помочь коту, с которого неизвестные заживо содрали кожу. К сожалению, покалеченное животное не выдержало адских мук и скончалось в клинике. «Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся как мог».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени умер кот, которому заживо содрали кожу
Ранее животное приползло в магазин и забилось в угол (подробнее)