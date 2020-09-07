Тюменцев на этой неделе ждет теплая солнечная погода

Тюменцев на этой неделе ждет солнечная и теплая погода. Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени на этой неделе ждет солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 22 градусов выше тепла.

Погода возьмет курс на потепление уже со среды, 9 сентября. В этот день температура наружного воздуха «возьмёт» отметку в 20 градусов выше нуля. Если в среду солнце все еще будет скрываться за тучами, то с четверга и до самого вторника оно станет ярко светить горожанам. В эти дни будет довольно тепло – 20-22 градуса. Ветер также не посмеет докучать местным жителям. В среднем он будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду, преимущественно южный.

Погода резко испортится в следующий вторник, порывы уже юго-восточного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Тучи тут же скроют солнце, польет дождь. В среду, 16 сентября, температура воздуха резко опустится до плюс 13 градусов, ожидается дождь с грозой.