Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 сентября 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 8 111 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки три человека выздоровели (за весь период выздоровели 7128), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), 10 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 653 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 475 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 328 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.