Тюменец забил супругу ногами, приревновав к другому мужчине. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы, что к ним доставили пациентку с тяжкими телесными повреждениями. Вскоре оперативники задержали обидчика женщины, коим оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель.

Выяснилось, что в своей квартире потерпевшая с мужем распивали алкоголь. Во время застолья между ними внезапно вспыхнул конфликт на почве ревности со стороны мужчины.

– Горожанин ударил потерпевшую кулаком по голове, после чего повалил ее на пол и начал пинать ногами по телу, тем самым причинив тяжкий вред её здоровью, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время злоумышленник задержан.