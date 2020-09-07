Тюменская область вошла в пятерку регионов – лидеров по индексу рынка труда. Фото - pixabay.com.

Тюменская область вошла в пятерку регионов – лидеров по индексу рынка труда. По итогам 2019 года значение поднялось на 4,4 пункта и составило 73,9.

По информации РИА-Новости, которое провело исследование, регионы – лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития. Кроме того, здесь большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, а также относительно короткое среднее время поиска работы.

Первые два места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. У них значение индекса превышает 90 баллов. Третье место занимает Московская область со значением индекса 85,2 балла. В первую пятерку, помимо Тюменской области, вошел также и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Стоит отметить, что при расчете индекса были проанализированы девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.