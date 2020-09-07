В Тюменской области временно отключат телевидение. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области будут происходить перерывы в трансляции телерадиовещания. Так, с 16 по 29 сентября местные жители могут наблюдать помехи на телеэкране.

Как стало известно, в Тюмени 16 сентября с 8.00 до 12.00 прервется вещание радио «Комсомольская правда», в Сладковском районе 18 сентября с 10.00 до 16.00 – РТРС-1 и РТРС-2, в Викуловском районе 22 сентября с 10.00 до 16.00 – РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России», в Исетском районе 22 сентября с 10.00 до 16.00 – РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России», в Уватском районе 24 сентября с 10.00 до 16.00 – РТРС-1 и РТРС-2 и в Ярковском районе 29 сентября с 10.00 до 16.00 – также РТРС-1 и РТРС.

– В это время на объектах телерадиосети будут проводиться профилактические работы. Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно на сайте. Приносим извинения за возможные неудобства, – сообщили в Урало-Сибирском региональном центре.