Кот Мартин раскроет Тюмень жителям и туристам с новой стороны. Фото - мультицентр «Контора пароходства».

В Тюмени появился новый уличный гид – виртуальный. Общение с котом Мартином (именно так зовут бота в Telegram, который проводит экскурсии) происходит посредством видео, аудио и текста.

Новый уличный маршрут начинается от мультицентра «Контора пароходства». Гид не станет показывать часто посещаемые места, а раскроет город с другой стороны. Маршрут основан на реальных историях людей, которые живут на улицах, расположенных у реки. В нем собрано 11 локаций с историями о декабристе, медведях, почтенной дворянке, немецком доме и секретных переулках.

– В планах – создать несколько маршрутов по разным районам областной столицы. Желанию познавать мир и любознательности Мартина можно позавидовать. И когда мы начали создавать маршрут, углубляться в истории людей, улиц, поняли, что именно такой персонаж, как Мартин, удивляющийся новому, желающий делиться и рассказывать узнанное, нам и нужен, – отмечает Юлия Саначина, руководитель мультицентра.

Чтобы начать маршрут, необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему. Общение происходит посредством видео, аудио и текста.