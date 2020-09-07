Молодой водитель погиб в ночном ДТП в Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье, 6 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома № 1 на улице Избышева в третьем часу ночи столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Accent. К сожалению, авария оказалась смертельной.

По предварительным данным, водитель корейской иномарки, поворачивая, не уступил дорогу Hyundai. В результате столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получил 20-летний водитель японского автомобиля, передает «МегаТюмень».

– Тяжелые травмы получили и его пассажиры: 19-летняя девушка и молодой человек, которому на вид около 25 лет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего дорожного инцидента, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.