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Тюменец, помогавший уйти из дома подруге, получил метлой по голове

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец, помогавший уйти из дома подруге, получил метлой по голове. Фото - pixabay.com.

Тюменец, помогавший уйти из дома подруге, получил метлой по голове. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы поселка Андреевский. Женщина сообщила, что ее знакомого побили. Выехавшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемого – ранее уже привлекавшегося к ответственности за побои 69-летнего мужчину.

Потерпевший 48-летний житель Тюмени пояснил стражам порядка, что его подруга решила расстаться с мужем и попросила помочь с переездом. Когда мужчина и женщина собирали вещи, вернулся хозяин дома. Ему не понравилось присутствие в жилище постороннего.

– Фигурант начал оскорблять супругу, ее друг заступился за женщину и предложил ей уйти. На крыльце подозреваемый догнал их и ударил товарища жены метлой по голове, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Криминал