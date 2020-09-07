В Тюмени с утра ловят пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области в минувшие выходные прошли мероприятия по противодействию нетрезвому вождению. Автоинспекторы останавливали транспорт на федеральных и региональных автодорогах, передислоцируясь затем в населенные пункты. Сегодня, 7 сентября, в областном центре сплошные проверки продолжатся.

– Цель мероприятий – выявление водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков, чтобы предотвратить ДТП с их участием. Утром пройдут сплошные проверки водителей на трезвость на отдельных магистральных улицах, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Проверки организованы с учетом аварийности по вине пьяных тюменцев за рулем. ГИБДД просит отнестись к мероприятию с пониманием, временные потери для жителей города будут минимальны.