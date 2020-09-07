В Тюмени маршрутам №36 и 86 добавили остановки. Фото - pixabay.com.

В Тюмени добавили остановки маршрутам № 36 и № 86. Нововведение по 86-му маршруту вступит в силу 12 сентября, а 36-й ездит по-новому с 5 сентября.

В схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 86 «З-д медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» включается промежуточный остановочный пункт «Развязка ул. Монтажников» в районе ул. Новаторов, 12/5 (при движении с ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Республики). Из схемы исключается промежуточный остановочный пункт «Подъезд к развязке ул. Монтажников» (в сторону ул. Республики) на ул. Монтажников в районе ул. Новаторов, 12/5.

В схему движения 36-го маршрута «Центральный рынок – с/о Лаванда» включается промежуточный остановочный пункт «Детская поликлиника» (ул. Профсоюзная, д. 79).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.