Погода на 7 сентября в Тюмени: курс на потепление

В Тюмени потеплеет.

Сегодня, 7 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 8 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут 8 – 10 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным и говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.