У тюменских деток из многодетных семей есть шанс выступить на одной сцене со звёздами эстрады Фото: pixabay.com

У многодетных тюменских семей появилась уникальная возможность принять участие в масштабном проекте «Марафон талантов», который помогает детям из «многодеток» проявить себя, побороть страх и выйти на большую сцену вместе с заслуженными артистами страны.

Как сообщает «Вслух.ру», в марафоне четыре номинации: «Вокал», «Хореография», «Разговорный жанр» и «Народный марафон». Заявки в первых трёх номинациях принимаются до 10 сентября 2020, в четвёртой – до 1 октября 2020.

За всю историю существования конкурса в нём поучаствовали более 20 тысяч рублей. Больше 3-х тысяч выступили на сцене Государственного Кремлёвского дворца со звёздами эстрады. Почти 1,5 тысячи детей повысили свои артистические способности на мастер-классах, более 40 человек поступили в ГИТИС, ВГИК и другие театральные вузы страны.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon