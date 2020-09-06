Якушев: муниципалитеты Тюменской области должны активнее участвовать в конкурсе проектов формирования комфортной среды в малых городах

В рабочем совещании принял участие губернатор Александр Моор Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Несмотря на экономические сложности, задача регионов - максимально сохранить и продолжить свои программы жилищного строительства. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев на рабочем совещании по реализации национального проекта «Жильё и городская среда», которое проходит в городе Белоярский в Югре. В совещании приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Югры Наталья Комарова и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По словам Владимира Якушева, общий объем грантов для муниципалитетов - победителей конкурса вырос в этом году с 5 до 10 млрд рублей. Поэтому муниципалитеты «тюменской матрёшки» должны активнее участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной среды в малых городах.

Владимир Якушев также рассказал, что федеральное правительство будет по-новому контролировать эффективность расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов. Так, в 2021 году работа кардинально изменится.

- При формировании региональных бюджетов по нацпроектам необходимо сформировать и четко исполнять поквартальные и помесячные графики финансирования. Привыкаем к новому уровню контроля - все будет видно в информационной системе, которую создает председатель правительства России, - отметил Владимир Якушев.