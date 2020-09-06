Какие выставки и экскурсии можно посетить в сентябре 2020 в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Спустя почти полгода после начала пандемии коронавируса музеи Тюменской области вновь распахнули двери для посетителей. Чтобы вам было проще ориентироваться в палитре предстоящих мероприятий, публикуем небольшую афишу, которая поможет вам не потеряться в череде «музейных» событий.

- С этой субботы, 5 сентября, и вплоть до 4 октября в музее «Дом Машарова» проходит «Второй ремесленный сезон». Интерактивно-выставочная площадка научит горожан основам гончарного дела, научит составить свой герб и сделать куклу своими рукам. Работает выставка каждые выходные с 13 до 18 часов. Вход свободный.

- С 3 сентября по 29 ноября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова проходит бесплатная выставка, посвящённая Александру Митинскому. Она приурочена к 115-летию со дня рождения известного художника, живописца, преподавателя, основателя Тюменского отделения Союза художников СССР.

- 11 сентября в 20 часов у остановки «Набережная» пройдёт экскурсия по Тюмени на двухэтажном автобусе. Все желающие смогут увидеть город с необычного ракурса, понаблюдать за огнями неоновых фонарей на мосту Влюблённых и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти. Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено.

- Другая экскурсия на этом же автобусе «От острога до столицы» стартует 13 сентября в 12 и 15 часов от музея «Городская дума». Гиды расскажут о старых названиях тюменских улиц, об открытии нефти и газа в Тюменской области и о том, кого в Тюмени называли «меховым королём», сообщает «Тюменская область сегодня».