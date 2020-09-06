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В Тюмени из Туры выловили труп женщины: полиция устанавливает её личность. Фото.

Родственников просят обратиться в полицию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени из реки Тура выловили труп женщины: полиция устанавливает её личность. Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени из реки Тура выловили труп женщины: полиция устанавливает её личность. Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени полиция устанавливает личность женщины, труп которой обнаружен вчера, 5 сентября, в реке Тура около дома по ул. Береговой, 58. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Клетчатый передник

Клетчатый передник

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Чёрная куртка.

Чёрная куртка.

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

На вид женщине 60-65 лет, славянской внешности, рост 155-160 см, среднего телосложения. Волосы прямые, с сединой. Была одета в чёрную куртку, красную кофту, клетчатый передник, чёрные штаны и кремовые резиновые калоши.

Кремовые калоши.

Кремовые калоши.

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Красная кофта

Красная кофта

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Всем, кто узнал женщину, просят сообщить в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793 227, 793 727, 793 130, 793 638, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02.

Ключ

Ключ

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Чёрные штаны

Чёрные штаны

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

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