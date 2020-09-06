Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 человек и составило 8062.

За последние сутки выздоровели 9 человек (всего – 7125), заболел 1 ребёнок. Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, 629 человек остаются под наблюдением, 3475 – на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 31 человек, у всех были сопутствующие заболевания.

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 85 регионах России. С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1 миллион 25 тысяч 310 случаев. Выздоровели 8840 949 человек, умерли 17 820.