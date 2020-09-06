В селе Ражево Голышмановского городского округа проблем с водой нет Фото: pixabay.com

В селе Ражево Голышмановского городского округа установили новую водопроводную скважину. По словам главы Ражеского сельского поселения Татьяны Загородных, у половины селян есть свои локальные скважины, поэтому проблем с водоснабжением в поселении нет.

- По программе водоснабжения в селе Ражево, а у нас всего 270 дворов, установили дополнительную скважину. Более половины населения получают воду централизованно. Остальные сами бурят скважины. И еще дополнительный источник водоснабжения у нас есть - это павильон чистой питьевой воды, - цитирует Татьяну Загородных ИА «Тюменская линия».

Во время подготовки поселения к осенне-зимнему периоду провели большой фронт работ по благоустройству. Например, в двух их трёх сёл поселения защебенили полкилометра дорог. Для ямочного ремонта ожидают поставку десяти тонн асфальта. В рамках реализации мусорной реформы установили 12 контейнерных площадках к действующим 15-ти. Помогали наводить чистоту 15 подростков, которые трудоустроены по программе центра занятости населения.