Тюменцам рекомендуют надевать пёструю одежду, отправляясь в лес за грибами Фото: pixabay.com

Грибной сезон в Тюменской области в самом разгаре, но иногда, в лесу, человек теряет направления и теряется. Чтобы такого не произошло, в МЧС рассказали об основных правилах поведения в лесу.

В первую очередь, необходимо надевать правильную одежду: не камуфляж, тёмные спортивные куртки, а одежду ярких расцветок, чтобы вас было видно издалека. На ноги нужно надеть сапоги или высокие ботинки с жёсткой подошвой. Во-первых, это комфортнее, во-вторых, такая обувь будет фиксировать стопу, если вы сломаете или подвернёте ногу.

Также необходимо предупредить родственников или друзей, в какой лес вы идёте и когда планируете вернуться.

- Если вас нет в указанное время, можно начинать волноваться и что-то предпринимать, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

С собой возьмите бутылочку воды, сухпаёк (сушки или печенье), спички или зажигалку, или полностью заряженный телефон. Плюс современного гаджета – в том, что там есть геолокация. Если заблудитесь, сможете позвонить спасателям и сообщить координаты вашего местонахождения. Номер 112 можно набрать с сотового даже без связи и без симки.

Если вы потерялись, слушайте звуки-ориентиры (например, шум автомобилей, стук колёс поезда и т.д.) и идите на них. Если вы дозвонились спасателям, сообщите свои координаты и ориентиры. Оставайтесь там и ждите помощи.