Фото: Тюменская ярмарка в Instagram

Дачная тема всё больше набирает популярность у тюменцев, поэтому всё, что с ней связано, вызывает повышенный интерес. Об этом заявил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. По его словам, всё, что нужно для ада и огорода представляют в Выставочном зале.

- Тюменская ярмарка продолжает работать в режиме торгового центра с соблюдением всех санитарных требований. Из последних послаблений - это разрешение на уличную ярмарочную деятельность, поэтому максимально будем задействовать открытые пространства перед зданием, - отметил Михаил Брудков.

Ежегодно садоводов и огородников в Тюменской области становится всё больше, и их число сейчас исчисляется сотнями тысяч человек. А ещё «Тюменская ярмарка» тесно сотрудничает с «Всероссийским обществом инвалидов», которые представляют сделанную своими руками продукцию и товары.

Кроме того, «Тюменская ярмарка» планирует популяризировать онлайн-сервисы. Их основное преимущество – новые возможности работы с аудиторией в любой точке России. Правда, по мнению Брудкова, прямых контактов, впечатлений и эмоций всё равно не заменить.