ФК «Тюмень» надеется обыграть команду «Крылья Советов-2» на матче в Самаре

Фото: ФК "Тюмень" в VK

ФК «Тюмень» с успехом начал сезон в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Сейчас клуб – на втором месте в турнирной таблице четвёртой группы, уступив только команде из Татарстана «КАМАЗ».

Как сообщает «Вслух.ру», три игры из четырёх тюменцы выиграли со счётом 2:0. Победу урвали у «Лады» из Тольятти, «Лады» из Дмитровограда и у «Динамо» из Барнаула. Счёт четвёртого матча – 1:1 с «Новосибирском». Тогда игрокам пришлось играть под ливнем с грозой.

Очередная игра пройдёт в Самаре 12 сентября. Тюменцам предстоит сыграть с командой «Крылья Советов-2». По данным сайта ПФЛ, сейчас команда находится на 13-м месте, с одним выигрышем и тремя проигрышами. Поэтому шансы «Тюмени» на победу оцениваются на уровне 80,95%.

А вот в августе нашим не повезло. Футболисты «Тюмени» выбыли из розыгрыша Бетсити Кубка России на стадии 1/28 финала, проиграв пермской «Звезде» со счётом 2:1.