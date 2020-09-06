Погода в Тюмени 6 сентября: заморозки на почве и кратковременный дождь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 сентября, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, температура +3…+8, в приземном слое заморозки до -5. Днём местами кратковременный дождь, ветер северо-западный 8-13 м/с, температура +10…+15.

Влажность воздуха 68%, давление 755 мм рт. ст. По данным сервиса «Яндекс. Погода» по ощущениям будет +6 градусов.

Долгота дня составит 13 часов 30 минут. Восход – в 5.50, заход – в 19.20.

На улице настоящая осень, поэтому одевайтесь теплее!