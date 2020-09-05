ГИБДД проверит, ездят тюменские водители «под градусом» или нет Фото: Татьяна Коркина

В первые осенние выходные, 5 и 6 сентября, в Тюменской области сотрудники ГИБДД проверяют транспорт на федеральных и региональных трассах, на дорогах населённых пунктов, чтобы противодействовать нетрезвому вождению.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, основная цель акции – выявить водителей, которые управляют автомобилем под алкоголем или наркотиками.

В понедельник, 7 сентября, проверка водителей пройдёт на отдельных улицах Тюмени.